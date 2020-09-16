سفراء الدول الأجنبية في كابل يحيون الذكرى الـ19 لاغتيال أحمد شاه مسعود

شارك سفراء الدول الأجنبية لدى أفغانستان اليوم الأربعاء، في مراسم إحياء الذكرى الـ19 لاغتيال زعيم "التحالف الشمالي" أحمد شاه مسعود بهجوم إرهابي.

وقتل مسعود في 9 سبتمير 2001، قبل يومين من هجمات 11 سبتمبر في الولايات المتحدة.

وجاء اغتياله وسط الحرب الأهلية في أفغانستان التي بدأت بعد انسحاب القوات السوفيتية من هذا البلد، والتي حارب فيها مسعود على رأس الائتلاف المعروف بـ"التحالف الشمالي" ضد حركة "طالبان".

المصدر: RT