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مصادر: واشنطن تعتزم بيع 7 أسلحة رئيسية لتايوان لتشديد الضغط على الصين

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مصادر: واشنطن تعتزم بيع 7 أسلحة رئيسية لتايوان لتشديد الضغط على الصين
asiatimes.com
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﻿﻿﻿ قالت مصادر مطلعة على مناقشات أمريكية تايوانية، إن الولايات المتحدة تعتزم بيع زهاء 7 أنظمة سلاح رئيسية لتايوان، وسط مساعي إدارة ترامب لتكثيف الضغط على الصين.

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ويعد السعي وراء إجراء سبع عمليات بيع مرة واحدة خروجا نادرا عن سنوات سابقة شهدت فيها مبيعات الأسلحة الأمريكية للجزيرة فواصل زمنية ومعايير دقيقة لتقليل التوتر مع بكين.

وتأتي المبيعات مع وصول العلاقات بين بكين وواشنطن إلى أدنى مستوياتها خلال عقود بسبب اتهامات بالتجسس وحرب تجارية ممتدة وخلافات حول انتشار فيروس كورونا المستجد.

المصدر: رويترز 

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