شمخاني ردا على تهديدات ترامب: مآلكم القبر كصدام حسين

رد أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني علي التهديدات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالقول إن "القبر مآل الذين تلطخت أيديهم بدماء أبناء إيران".

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وكتب شمخاني على "تويتر": "أسبوع الدفاع المقدس تاريخ موثق عن إرادة الشهيد قاسم سليماني لتحذير الديكتاتوريين الواهمين الذين يتصورون أنهم أقوى بألف مرة من إيران".

وأضاف: "القبر مآلا الآمرين والمنفذين الذين لطخت أيديهم بدماء أبناء إيران"، وأرفق التغريدة بوسم "الانتقام القاسي".

اسبوع #الدفاع_المقدس تاريخ موثق عن ارادة الشهيد #قاسم_سليماني لتحذير الديكتاتوريين الواهمين الذين يتصورون بانهم أقوى بألف مرة من #إيران. بشكل قاطع سيتوجه الآمرين والمنفذين الذين لطخت ايديهم بدماء أبناء إيران إلى قبورهم على غرار صدام. #الانتقام_القاسي — علی شمخانی (@alishamkhani_ir) September 16, 2020

ويأتي تصريح شمخاني تعقيبا على تحذير ترامب السلطات الإيرانية من تنفيذ أي هجوم على بلاده انتقاما لمقتل القائد السابق لفيلق القدس بالحرس الثوري قاسم سليماني بضربة جوية أمريكية، وأكد ترامب أن أي هجوم إيراني "سيواجه بهجوم أكبر بألف مرة على إيران".

المصدر: RT