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مكتب المرشد الإيراني: يحلم من يعتقد أن التفاوض مع واشنطن سيفيد إيران

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مكتب المرشد الإيراني: يحلم من يعتقد أن التفاوض مع واشنطن سيفيد إيران
Reuters
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اعتبر مدير مكتب المرشد الإيراني محمد كلبايكاني، أن اعتقاد البعض في إيران أن التفاوض مع واشنطن سيكون لصالح البلاد، مجرد أحلام.

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وأضاف كلبايكاني أن أصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعود إلى ألمانيا النازية، وأجداده نزحوا عن ألمانيا وأخذوا الجنسية الأمريكية، مشيرا إلى أنه تحول إلى مجرم لا يريد الخير لإيران.

وأضاف: "اعتقاد البعض أن التفاوض مع الولايات المتحدة سيكون لصالح إيران، أضغاث أحلام".

وترفض طهران التفاوض مع واشنطن قبل عودتها إلى الاتفاق النووي ورفع العقوبات عنها، فيما يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيتمكن من إبرام اتفاق مع إيران خلال فترة وجيزة في حال إعادة انتخابه، وهو ما اعتبرته طهران مجرد دعاية انتخابية.

المصدر: RT

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