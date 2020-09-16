الإعصار "سالي" يضرب ساحل ولاية ألاباما الأمريكية بأمطار غزيرة

وصل الإعصار "سالي" إلى ساحل خليج المكسيك في ولاية ألاباما الأمريكية صباح الأربعاء، بعد أن أصبح إعصارا من الفئة الثانية، جالبا رياحا عاتية نثرت الحطام في الشوارع.

وقال المركز الوطني للأعاصير في بيان له، إن "الإعصار يهدد بأمطار كارثية على أجزاء من ساحل الخليج الشمالي"، متوقعا أن "يصل منسوب الأمطار إلى 90 سنتيمترا في بعض المناطق على امتداد الخليج".

وبلغت سرعة الرياح 165 كيلومترا في الساعة، لدى وصوله إلى اليابسة على شاطئ ألاباما، وهي سرعة كفيلة بإحداث أضرار جسيمة وفقا لمقياس "سافير-سيمسون" المكون من خمس درجات.

ووفقا لهيئة المرافق المحلية، "تسبب الإعصار في انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 430 ألف منزل في ألاباما وفلوريدا صباح اليوم، متوقعة انقطاعها عن المزيد من المنازل.

المصدر: "رويترز"