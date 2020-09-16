لوكاشينكو: أوكرانيا تحولت إلى معقل للاستفزازات السياسية ضدنا

اتهم الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أوكرانيا بالتواطؤ مع الولايات المتحدة و"أتباعهم" في مؤامرة لزعزعة استقرار بلاده.

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وقال لوكاشينكو في تصريحات له اليوم الأربعاء: "أوكرانيا وعلى الرغم من دعمنا الثابت لها على سبيل المثال، في قضايا وحدة أراضيها وفي أمور أخرى أيضا، وخلافا لروح علاقاتنا، أصبحت معقلا للاستفزازات السياسية" ضد بيلاروس.

وأصدر البرلمان الأوكراني أمس الثلاثاء بيانا استنكر فيه الانتخابات الرئاسية التي جرت في بيلاروس في 9 أغسطس، بوصفها "غير حرة ولا نزيهة"، وذلك بعد أن أظهرت كييف تعاطفا متزايدا مع الاحتجاجات المناهضة للحكومة في بيلاروس التي نظمتها المعارضة رفضا لما اعتبرته تزويرا لنتائج الاقتراع لصالح لوكاشينكو.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد أشار في وقت سابق إلى امتلاك موسكو معلومات مؤكدة حول تسلل نحو 200 عنصر متطرف إلى بيلاروس من الأراضي الأوكرانية بعد أن تم تدريبهم وإعدادهم هناك.

المصدر: وكالات