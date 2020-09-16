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وفاة والد بيل غيتس.. ماذا قال أغنى رجل في وداع أبيه؟

مجتمع

وفاة والد بيل غيتس.. ماذا قال أغنى رجل في وداع أبيه؟
Reuters
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نعى الملياردير الأمريكي بيل غيتس مؤسس شركة مايكروسوفت والده بتغريدة مؤثرة عبر منصة "تويتر" قال فيها: "والدي هو بيل غيتس الحقيقي، كان كل ما أحاول أن أكون عليه، سأشتاق إليك كل يوم".

توفي غيتس الأب عن 94 عاما، يوم الاثنين 14 سبتمبر، في منزله الذي يقع بالقرب من سياتل. حسب صحيفة "واشنطن بوست".

وكان ويليام غيتس قد أسس شركة محاماة كبيرة في مدينة سايتل الأمريكية، وساعد ابنه في تأسيس مؤسسة "بيل وميليندا غيتس"، وهي إحدى أكبر المؤسسات الخيرية الخاصة في العالم.

وقال ويليام خلال لقاء في سياتل مع مجموعة من المديرين: "لم أتخيل أبدا أن الصبي الصغير الذي نشأ في بيتي، ويأكل من طعامي ويستخدم اسمي، سيوظفني هو ويكون صاحب العمل المستقبلي".

يذكر أن بيل نصب والده كرئيس لمؤسسة العائلة، التي أصبحت رائدة في مكافحة الفقر وبمبادراتها حول العالم.

المصدر: وكالات

 

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