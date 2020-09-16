تركيا تستعد لاستضافة مؤتمر اسطنبول الدولي السابع للوساطة

تستعد تركيا لاحتضان "مؤتمر اسطنبول الدولي السابع للوساطة" غدا الخميس بمشاركة ممثلين رفيعي المستوى من العديد من المنظمات الدولية.

ومنذ العام 2012، تشرف وزارة الخارجية التركية على تنظيم مؤتمر الوساطة، الذي يجمع سنويا العديد من السياسيين والدبلوماسيين والخبراء والأكاديميين والطلاب والمهتمين بالوساطة من أجل تحقيق السلام.

ومن المقرر أن يشرف على افتتاح المؤتمر وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وتحضر المؤتمر أسماء عالمية لامعة في مجال الوساطة، ومن أبرزها غسان سلامة، وستيفان دي مستورا، وألفارو ديسوتو، والبروفسور ويليام زارتمان، ومبعوثو الأمم المتحدة ومممثلو منظمات مثل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والاتحاد الإفريقي، وهيئة التنمية الحكومية الدولية.

ويناقش المؤتمر التحديات التي واجهها العاملون في مجال السلام منذ بدء تفشي فيروس كورونا، إلى جانب مناقشة كيفية تأثير الوباء على ديناميكيات الصراعات.

وبسبب تفشي جائحة فيروس كورونا، فإن النسخة الحالية للمؤتمر ستجري عبر الإنترنت، وستبث عن طريق برنامج "يوتيوب".

المصدر: "الأناضول"