اليابان.. الإمبراطور ناروهيتو يصادق على تشكيلة حكومة سوغا

صادق الإمبراطور الياباني، ناروهيتو، اليوم الأربعاء، على تشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة يوشيهيدي سوغا، حسبما أفادت إدارة شؤون البلاط الإمبراطوري.

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ووفقا لدستور البلاد، يصادق الإمبراطور الحاكم بالتصديق على تعيين أعضاء الحكومة بعد تقديمهم من قبل رئيس الوزراء.

يذكر أنها المرة الثانية التي يقوم بها الإمبراطور ناروهيتو بوظيفته هذه منذ اعتلائه العرش في مايو العام 2019. وكان الإمبراطور الحاكم قد صادق على تشكيلة الحكومة بعد تعديلات وزارية قام بها رئيس الحكومة السابق، شينزو آبي.

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، جرت المصادقة على تولي يوشيهيدي سوغا، الرئيس الجديد للحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، رئاسة الحكومة اليابانية، بعد حصوله على غالبية أصوات أعضاء البرلمان. ووفقا لميثاق الحزب، سيؤدي سوغا صلاحياته في هذا المنصب حتى أواخر سبتمبر عام 2021، أي إلى انتهاء صلاحيات آبي، الذي أعلن استقالته، في 28 أغسطس الماضي، لاعتلال صحته بعدما قضى نحو ثمانية أعوام في منصبه.

المصدر: تاس