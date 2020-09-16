ترامب: ليس لدي الوقت الكافي للتصرف دائما وفي كل شيء كرئيس دولة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه غالبا لا يتصرف كما يجب على رئيس الدولة، لأنه يريد أن يتمكن من تنفيذ وتحقيق أكبر عدد من المهام والأهداف التي حددها.

في يوم الثلاثاء، خلال لقاء مع الناخبين في ولاية بنسلفانيا نظمته ABC TV ، سئل ترامب عما إذا كان سيتوقف عن التصرف في بعض الأحيان، بالشكل الذي لا يليق برئيس دولة، إذا أعيد انتخابه لولاية رئاسية ثانية، فأجاب بالقول: "أخوض معركة، في ميدان توجد فيه قوى كثيرة ضدي".

واتهم ترامب، وسائل الإعلام الأمريكية الرائدة مرة أخرى، بالكذب والتزوير.

وتابع ترامب القول: "في بعض الأحيان لا يوجد وقت للتصرف، حسب تعبيركم، كما يجب على الرئيس. يجب تحقيق المهمة المحددة". وأشار ترامب، إلى أنه "خلال ثلاث سنوات ونصف السنة، فعل أكثر من أي رئيس أمريكي آخر في نفس الفترة".

المصدر: تاس