سوغا يحتفظ بنصف أعضاء حكومة آبي بعد انتخابه رئيسا لوزراء اليابان

احتفظ يوشيهيدي سوغا رئيس الوزراء الياباني الجديد، بنصف أعضاء حكومة سلفه شينزو آبي، بعدما انتخبه البرلمان الاثنين الماضي ليصبح أول زعيم جديد للبلاد خلال نحو ثمانية أعوام.

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وبقي سوغا (71 عاما) لوقت طويل الذراع اليمنى لآبي، وتعهد بمواصلة برامجه بما في ذلك استراتيجته الاقتصادية والمضي قدما في إصلاحات هيكلية تشمل تقليص القواعد التنظيمية والبيروقراطية.

ويواجه سوغا، الذي فاز بزعامة الحزب الديمقراطي الحر الحاكم بأغلبية ساحقة يوم الاثنين، مجموعة من التحديات تشمل مكافحة مرض كوفيد-19 والعمل في الوقت نفسه على إنعاش الاقتصاد ومواجهة أزمة مجتمع يشهد ارتفاع معدلات الشيخوخة على نحو سريع.

ومع قلة خبرته الدبلوماسية المباشرة يتعين على سوغا التعامل أيضا مع المواجهة المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين، وبناء علاقات مع الفائز في انتخابات الرئاسة الأمريكية في الثالث من نوفمبر، والعمل على الحفاظ على علاقات اليابان مع بكين.

وينتمي نحو نصف أعضاء الحكومة الجديدة لحكومة آبي السابقة. وتضم امرأتين فحسب ومتوسط الأعمار بها 60 عاما.

ومن بين المحتفظين بمناصبهم في الحكومة الجديدة وزير المالية تارو آسو ووزير الخارجية توشيميتسو موتيجي ووزيرة الأوليمبياد سيكو هاشيموتو ووزير البيئة شينجيرو كويزومي وهو الأصغر سنا حيث يبلغ من العمر 39 عاما.

فيما حصل نوبو كيشي، الشقيق الأصغر لآبي، على حقيبة الدفاع، بينما يتولى وزير الدفاع المنتهية ولايته تارو كونو حقيبة الإصلاح الإداي وهو منصب كان يشغله في السابق.

كما ظل ياسوتوشي نيشيمورا، الذي كلفه آبي بإدارة ملف التعامل مع كوفيد-19، وزيرا للاقتصاد.

وكان آبي، أطول رؤساء وزراء اليابان في المنصب، استقال لاعتلال صحته بعدما قضى نحو ثمانية أعوام في منصبه. وشغل سوغا منصب كبير أمناء مجلس الوزراء في حكومة آبي، وهو منصب محوري حيث كان كبير المتحدثين باسم الحكومة ومسؤولا عن تنسيق السياسات.

المصدر: رويترز