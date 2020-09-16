لوكاشينكو يدحض الحديث عن وضع ثوري في بيلاروس ويصفه بالخيال

دحض رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو الحديث عن وضع ثوري في البلاد، ووصف مثل هذه التصريحات، بضرب من الخيال.

وقال لوكشينكو، اليوم في لقاء مع الكادر السياسي في البلاد: "يجري الحديث عن تنظيم ذاتي عفوي للمجتمع وعن نضوج ما يسمى بالوضع الثوري، وعدم شرعية الانتخابات، وما شابه ذلك، كل ذلك أوهام وضرب من الخيال. ويحطم كل ذلك التحليل العميق للأحداث، التي وقعت قبل فترة طويلة من الحملة الانتخابية في هذا العام".

وأشار لوكاشينكو، إلى أن الاحتجاجات المعارضة التي تجري في بيلاروس بعد الانتخابات الرئاسية، ليست بالشيء الجديد، مذكرا بأن أحداثا مماثلة وقعت في البلاد في التسعينيات.

وأضاف لوكاشينكو: "ما يحدث اليوم ليس شيئا غير متوقع أو جديدا بالنسبة لنا. يتذكر كبار السن أحداثا جرت في بيلاروس ربما كانت أشد من ذلك، عندما نزل الآلاف والآلاف من الناس إلى الشوارع في التسعينيات، وقلبوا السيارات وحرقوها، وألقوا زجاجات مولوتوف على الطوابق الأولى من المباني، عندما كانت عبارة عن شقق سكنية عادية وليست محلات تجارية وبوتيكات".

ووفقا لوسائل الإعلام، شارك في اللقاء مع لوكشينكو، حوالي 300 شخص: أعضاء مجلسي البرلمان البيلاروسي، وروساء هيئات سلطة الدولة والمؤسسات الحكومية وكذلك بعض ممثلي السلطات المحلية من كل منطقة من مناطق البلاد، ورؤساء وسائل الإعلام.

المصدر: تاس