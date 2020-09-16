ترامب: لقاح ضد كورونا قد يتوفر خلال شهر لكن الفيروس قد يختفي من تلقاء نفسه

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن لقاحا لفيروس كورونا سيكون متوفرا خلال شهر، في توقعات أكثر تفاؤلا من تكهناته السابقة، لكنه أضاف أن الوباء قد يختفي من تلقاء نفسه.

وقال ترامب خلال لقاء حضره عدد من الناخبين في بنسلفانيا استضافته شبكة "إيه.بي.سي نيوز": "نحن قريبون جدا من التوصل للقاح.. نحن على مسافة أسابيع من الحصول عليه، ربما ثلاثة أو أربعة أسابيع".

وقبل ساعات قليلة صرح ترامب لـ"فوكس نيوز" بأن لقاحا بات ممكنا في غضون "أربعة أسابيع، وربما ثمانية أسابيع".

وعبر الديمقراطيون عن القلق من أن يكون ترامب يمارس ضغوطا على الهيئات الصحية الناظمة والعلماء للموافقة على لقاح متسرع يساعده في تعزيز حظوظه للفوز بولاية رئاسية ثانية أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن في انتخابات 3 نوفمبر.

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ويقول علماء، من بينهم الخبير الكبير في الأمراض المعدية، الطبيب أنطوني فاوتشي، إن الموافقة على اللقاح ستصدر على الأرجح قرابة نهاية العام.

وكرر ترامب رأيه الأكثر إثارة للجدل حول الفيروس الذي أنهك الاقتصاد ويقول الخبراء الحكوميون إن خطره سيبقى لفترة من الزمن، مشددا على أن الفيروس "سيختفي"، وقال: "سينحسر من دون لقاح، لكنه سينحسر بسرعة أكبر معه".

وردا على سؤال حول كيف سيختفي الفيروس من تلقاء نفسه، أشار ترامب إلى المناعة الجماعية التي تتطور لدى الناس وتتيح مقاومة المرض والحد من تفشيه.

وتظهر استطلاعات الرأي أن غالبية الأمريكيين لا يوافقون على تعاطي ترامب مع الأزمة الصحية.

وأظهر استطلاع لشبكة "إن.بي.سي نيوز" و"مركز سورفي مونكي" الثلاثاء أن 52% من الأشخاص لا يثقون بتصريحات ترامب بشأن لقاح مرتقب لكورونا، مقابل 26% يثقون بها.

المصدر: أ ف ب