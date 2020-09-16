ترامب: واشنطن تبني السلام في الشرق الأوسط دون إراقة الدماء على الرمال

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس في حفل نظمته شركة ABC TV في ولاية بنسلفانيا، إن الولايات المتحدة تحقق السلام في الشرق الأوسط بالوسائل السلمية دون أن تفقد جنودها خلال ذلك.

وأضاف ترامب: "بدلا من الحديث عن الحرب، انظروا إلى ما حققناه اليوم. انظروا إلى ما يحدث في الشرق الأوسط. نحن عمليا نصنع السلام دون أن نسفك الدماء على الرمال. نحن نسعى للسلام في الشرق الأوسط، ونحن نحقق ذلك دون أن نفقد جنودنا الشباب".

وأشار ترامب، إلى أنه تم في ظل إدارته، سحب وحدات الجيش الأمريكي من العراق وأفغانستان. وقال ترامب: "أنا أسحب القوات من أفغانستان، وأسحب القوات من العراق. لقد غادرنا كل المناطق تقريبا، ويقولون لي: أنت تسعى للحرب. لكن انظروا إلى كوريا الشمالية، كل شيء لا يزال كما هو، ونحن نتفق معهم، أنا أتفق مع زعيم هذا البلد كيم جونغ أون، رغم أنهم قالوا إن الحرب ستقع. لو كان ذلك في عهد الرئيس أوباما، وفي عهد هيلاري كلينتون، فربما كانت هناك حرب، وربما حتى حرب نووية مع كوريا الشمالية".

المصدر: تاس