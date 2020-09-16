موسكو تدحض تصريح زيلينسكي بشأن قمة رباعية "نورماندي" جديدة حول دونباس

نفى نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودنكو، تصريح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، حول التحضير للقاء قريب بين قادة رباعية "النورمادي"، لبحث قضية دونباس.

وقال رودنكو، إن تصريح زيلينسكي يفتقد للصحة. وأضاف الدبلوماسي الروسي، أن نائب رئيس الإدارة الرئاسية في روسيا دميتري كوزاك، أشار إلى عدم وجود أسباب في الوقت الراهن، لعقد اجتماع جديد لرؤساء روسيا وأوكرانيا وألمانيا وفرنسا.

وأضاف رودنكو: "خلال لقاء المستشارين السياسيين في برلين يوم الجمعة الماضي، قال كوزاك بوضوح، إنه لا توجد حتى الآن، أسباب لعقد قمة جديدة".

يوم أمس قال زيلينسكي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلن، إن "قادة رباعية النورمادي على استعداد لمحادثات جديدة، سيكون موضوعها الرئيسي الحفاظ على نظام وقف إطلاق النار في دونباس".

ووفقا رئيس أوكرانيا، سيعقد اجتماع للمستشارين، خلال عشرة أيام، تليها القمة نفسها.

المصدر: kp.ru