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شويغو في مينسك لبحث التعاون العسكري بين روسيا وبيلاروس

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شويغو في مينسك لبحث التعاون العسكري بين روسيا وبيلاروس
Sputnik Ramil Sitdikov
سيرغي شويغو
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وصل وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو اليوم الأربعاء، إلى العاصمة البيلاروسية مينسك لإجراء مباحثات بشأن التعاون العسكري الثنائي بين الدولتين.

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وأكدت وزارة الدفاع البيلاروسية في بيان وزعته عبر قناتها في تطبيق "تلغرام" أن شويغو وصل مينسك في زيارة عمل على رأس وفد عسكري، مضيفة أن هدف الزيارة يكمن في "بحث المسائل المتعلقة بالتعاون العسكري الثنائي بين بيلاروس وروسيا".

وتأتي هذه الزيارة في وقت تمر فيه بيلاروس بموجة اضطرابات اجتماعية، بما فيها مظاهرات احتجاجية واسعة النطاق، على خلفية الإعلان عن تحقيق الرئيس ألكسندر لوكاشينكو الذي يقود البلاد منذ عام 1994 فوزا ساحقا على منافسيه في انتخابات الرئاسة في أغسطس ورفض المعارضة الاعتراف بنتائج الانتخابات.

والتقى لوكاشينكو الاثنين الماضي في مدينة سوتشي بنظيره الروسي فلاديمير بوتين الذي وافق على منح بيلاروس قرضا بقيمة 1.5 مليار دولار.

المصدر: RT

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