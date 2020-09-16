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موسكو: نأمل بأن يسهم اتفاق إسرائيل مع البحرين والإمارات في إحلال السلام

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موسكو: نأمل بأن يسهم اتفاق إسرائيل مع البحرين والإمارات في إحلال السلام
Reuters Maxim Shemetov
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أعربت روسيا عن أملها في أن تسهم اتفاقيتا السلام المبرمتان أمس الثلاثاء بين إسرائيل من جانب والإمارات والبحرين من جانب آخر في إحلال السلام بالشرق الأوسط.

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ونقلت وكالة "نوفوستي" عن نائب وزير الخارجية والمبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول إفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، قوله، في ما يعد أول تعليق روسي رسمي على الاتفاقيتين المذكورتين: "إذا كان ذلك سيؤدي إلى إحلال سلام شامل في الشرق الأوسط وتسوية جميع المشاكل، بما في ذلك حل القضية الفلسطينية، فإنه يعد بالتأكيد أمرا إيجابيا".

وأشار الدبلوماسي إلى ضرورة تقييم الاتفاقيتين المبرمتين بناء على التطورات اللاحقة، مشيرا إلى أن الاتفاق المبرم بين إسرائيل والدولتين الخليجيتين يمثل من جانب قرارا سياديا ومن جانب آخر من المهم ألا يضر بجهود تسوية النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني على أساس القاعدة القانونية المعترف بها دوليا.

ولفت بوغدانوف إلى أن الجانب الروسي تلقى تأكيدات على التزام الإمارات والبحرين بمبادرة السلام العربية وحل القضية الفلسطينية على أساس مبدأ حل الدولتين بما يقضي بإنشاء دولة فلسطينية في حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

المصدر: نوفوستي

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