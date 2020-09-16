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مستقبل العلاقات الروسية اليابانية في عهد رئيس الوزراء الجديد

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مستقبل العلاقات الروسية اليابانية في عهد رئيس الوزراء الجديد
Reuters
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قال السناتور الياباني البارز مونيو سوزوكي الذي يؤيد تطوير العلاقات مع روسيا، إن العلاقات بين روسيا واليابان ستتحرك إلى الأمام، في ظل الحكومة اليابانية الجديدة برئاسة يوشيهيدي سوغا.

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وأضاف السياسي الياباني، في حديث لوكالة "نوفوستي": لقد أعلن رئيس الوزراء الجديد سوغا، أنه سيواصل العمل في دفع العلاقات اليابانية الروسية قدما. وذكر سوغا في حديثه، أن رئيسي الوزراء السابقين شينزو آبي ويوشيرو موري سيساعدانه في ذلك، وهذا يعني أن العلاقات بين اليابان وروسيا ستستمر لاحقا في السير إلى الأمام".

في وقت سابق من اليوم، أقر البرلمان الياباني، تعيين الرئيس الجديد للحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، يوشيهيدي سوغا، رئيسا للوزراء.

وفاز سوغا خلال التصويت بثقة 314 نائبا من أصل 462 نائبا في مجلس النواب. كما حصل على أغلبية الأصوات في مجلس الشيوخ.

المصدر: نوفوستي

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