الأمين العام للأمم المتحدة يصف توجها لدول غنية بـ "الخطأ الغبي"

رأى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن عدم دعم الدول الغنية لعملية إنتاج "لقاح للناس" مضاد لعدوى الفيروس التاجي هو "خطأ غبي".

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وقال في حوار خاص نشر على موقع المنتظم الأممي الإلكتروني: "نحن بحاجة إلى لقاح ميسور التكلفة للجميع في كل مكان، لأننا لن نكون آمنين إلا إذا كان الجميع بأمان"، محذرا من أن "الاعتقاد بأن بإمكاننا الحفاظ على سلامة الأغنياء، وترك الفقراء يعانون، هو خطأ غبي".

وحدد غوتيريش أولوياته في العام المقبل في هذه المقابلة التي وصفت بالشاملة، خاصة مع تواصل انتشار الجائحة وتهديداتها، مشددا على "حتمية إسكات البنادق من خلال وقف إطلاق نار عالمي حتى يتمكن العالم حقا من الاتحاد ضد الفيروس؛ وبناء تضامن حقيقي وتقديم (الصالح العام العالمي) من خلال ضمان لقاح للجميع، متاح للجميع، والتأكد من أن العالم يبقي الاحترار العالمي أقل من 1.5 درجة ويحقق الحياد الكربوني من خلال العمل المناخي بحلول عام 2050".

المصدر: un.org