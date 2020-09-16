سيارة محملة بأطنان الحصى تنقلب وتقتل نحو 10 وتصيب مثلهم في الصين

انقلبت شاحنة محملة بالحصى، على الطريق في مقاطعة خنان بوسط الصين، ودهست مجموعة من الأشخاص.

وأسفر الحادث عن مقتل ثمانية أشخاص، وإصابة 11 آخرين بجروح مختلفة الخطورة.

وجاء في بيان للسلطات المحلية، نشر اليوم الأربعاء على شبكة التواصل الاجتماعي Weibo، أن الحادث المأساوي وقع يوم أمس الثلاثاء في مدينة شينيانج.

وذكرت السلطات، أنه قبل ساعات قليلة من وقوع الحادث، مرت في نفس المكان من الطريق، شاحنة محملة بالثوم، وخلال سيرها سقطت منها كمية من الثوم على الطريق، وهو ما دفع بعض السكان المحليين للتسابق في سبيل جمع هذا الثوم في فترة ما بعد الظهر، وتنظيف الطريق منه.

وفجأة ظهرت الشاحنة المحملة بالحصى، وعند محاولتها التوقف انقلبت ودهست السكان المتواجدين على الطريق.

ويجري التحقيق في الوقت الراهن لتحديد أسباب وملابسات الحادث.

المصدر: تاس