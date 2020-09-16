ترامب يعلن ولاية أوريغون منطقة كوارث على خلفية الحرائق

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إعلان ولاية أوريغون غربي الولايات المتحدة منطقة كوارث، وذلك مع استمرار الحرائق المدمرة في المنطقة.

وأشار البيت الأبيض في بيان له يوم الثلاثاء، إلى أن هذا الإجراء يسمح بتخصيص موارد من الميزانية الفدرالية لدعم السلطات المحلية في الولاية، وتمويل مختلف الإجراءات مثل تقديم القروض للسكان وإعادة إعمار المساكن وغير ذلك.

وتم إصدار الإعلان المذكور تلبية لطلب حاكمة الولاية كيت براون، حيث لم تعد الموارد المتوفرة لدى سلطات الولاية كافية لمعالجة آثار الكارثة.

يذكر أن الحرائق المستمرة منذ أغسطس الماضي في ولايات أوريغون وكاليفورنيا وواشنطن بغرب الولايات المتحدة، طالت 1.8 مليون هكتار من الأراضي وأسفرت عن مقتل 34 شخصا، منهم 8 في أوريغون خلال الأسبوع الأخير، وتدمير آلاف المنازل.

المصدر: رويترز