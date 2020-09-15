"إيكواس" تخفق في الاتفاق مع المجلس العسكري في مالي

أخفق وسطاء المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" خلال محادثات جرت اليوم الثلاثاء، في إقناع قادة الانقلاب العسكري في مالي بتسليم السلطة فورا لحكومة انتقالية مدنية.

والتقى زعماء المجموعة التي تضم 15 دولة، مع زعماء المجلس العسكري الذي أطاح في 18 أغسطس بالرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا، في أحدث محاولة للتعجيل بالانتقال من الحكم العسكري.

وفرضت "إيكواس" عقوبات اقتصادية على مالي بعد الانقلاب، وقال رئيس غانا نانا أكوفو-أدو القائم بأعمال رئيس "إيكواس" بعد المحادثات: " لم نتوصل لأي اتفاق مع المجلس العسكري".



وأضاف، أن بعثة الوساطة ستعود إلى مالي الأسبوع المقبل في محاولة لتسوية القضايا المعلقة.

وتابعا: "نحتاج لزعامة مدنية للمرحلة الانتقالية، وأوضحنا أيضا أنه في اللحظة التي ستتولى فيها هذه القيادة السلطة سيتم رفع العقوبات".



ويخشى زعماء المنطقة، أن يعطي الانقلاب سابقة خطيرة في غرب إفريقيا، ويقوض القتال في مالي ودول مجاورة بمنطقة الساحل ضد تنظيمي القاعدة وداعش.

المصدر: رويترز





