حملة ترامب تستخدم صورة لـ"ميغ 29" وبندقية "كلاشينكوف" في إعلان انتخابي

ذكر مصدر في مؤسسة "روستيخ" لصناعة الأسلحة، أن جمال الأسلحة الروسية ربما كان وراء استخدام حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانتخابية لها بالخطأ في إعلاناتها.

وأضاف المصدر: "من الواضح أن سبب هذا الخطأ، هو جمال الأسلحة الروسية. ربما كان مصمم الإعلان معجبا جدا بهذه الأسلحة، لدرجة أنه نسي التحقق من بلد المنشأ. ومع ذلك، فهو بالتأكيد على قدر كبير من الذوق، ونأمل ألا يعاقب بشدة على تصرفه".

وذكرت صحيفة "بوليتيكو"، أن حملة دونالد ترامب الانتخابية استخدمت صورة طائرات وبنادق آلية روسية، في حملتها الدعائية للانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة في نوفمبر.

This is the most on-brand Trump ad ever. It claims to “support our troops,” but the photo is a composited fake, the jets are MiG-29s, and the rifles are Kalashnikovs. Yes, seriously. https://t.co/fEC3WndvHqpic.twitter.com/ZaJzo8fnus — Julian Sanchez (@normative) September 15, 2020

وأضافت الصحيفة، أنه تم نشر الإعلان بهذه الصور في الولايات المتحدة في الفترة من 8 إلى 12 سبتمبر وفيه ظهرت مجموعة من العسكريين، وفي الخلفية ثلاث طائرات، وعبارة "ادعموا قواتنا".

وأكد مختصون قابلتهم الصحيفة أن الطائرات في الصورة ليست أمريكية، بل هي من نوع "ميغ 29" روسية الصنع، وفي أيدي الجنود بنادق آلية من طراز AK-74.

المصدر: تاس