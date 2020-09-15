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إزاحة الستار عن تمثال برونزي لميلانيا ترامب في سلوفينيا

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إزاحة الستار عن تمثال برونزي لميلانيا ترامب في سلوفينيا
Reuters
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أزيح الستار اليوم الثلاثاء عن تمثال من البرونز النقي بالحجم الطبيعي للسيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب، قرب بلدتها سيفنيكا في سلوفينيا، ليحل محل تمثال من الخشب.

ووضع التمثال المصنوع من البرونز على قاعدة من الخشب ارتفاعها 2.8 متر، وبدت ملامح التمثال خشنة ولا يعبر الوجه فيه عن السيدة الأولى.

وكتب على التمثال: "لتخليد ذكرى تمثال ميلانيا الذي كان موجودا في هذا المكان".

وتم إحراق التمثال الخشبي لميلانيا في 4 يوليو الماضي. 

المصدر: رويترز

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