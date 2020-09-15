عبد اللهيان: الإمارات والبحرين مجرد لاعبين في سيرك يقوده ترامب

قال حسين عبد اللهيان مساعد رئيس البرلمان الإيراني اليوم الثلاثاء، إن الإمارات والبحرين مجرد لاعبين في سيرك يقوده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

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وأضاف عبد اللهيان أن إسرائيل باتت اليوم تحتل دولا خليجية، معتبرا أن الإمارات والبحرين لن تستفيدا من الاتفاق ولن تجني إسرائيل سوى انعدام الأمن.

وكتب عبر "تويتر": "لعب الإمارات والبحرين في سيرك ترامب. الصهيونية التي احتلت جزءا من التراب العربي، أصبحت اليوم تحتل دول الخليج الفارسي بطريقة جديدة، لم يكن للاتفاق مع مصر الكبرى أية انفتاح لتل أبيب، وليست الإمارات والبحرين حتی في حجم الجزر المصرية. انعدام الأمن هو الهدية الوحيدة لإسرائيل".

لعب #الإمارات و #البحرين في سيرك ترامب. الصهيونية التي احتلت جزاً من التراب العربي، أصبحت اليوم تحتل دول الخليج الفارسي بطريقة جديدة، لم يكن للاتفاق مع مصر الكبرى أية انفتاح لتل أبيب، و ليست الإمارات والبحرين حتی في حجم الجزر المصرية. انعدام الأمن هو الهدية الوحيدة لإسرائيل. pic.twitter.com/T2L8m0cUkb — H.amirabdollahian (@Amirabdolahian) September 15, 2020

وشهد البيت الأبيض اليوم الثلاثاء، مراسم توقيع إسرائيل معاهدة السلام مع الإمارات، وإعلان السلام مع البحرين برعاية أمريكية.

وسبق توقيع الاتفاقيتين، اجتماعات منفردة عقدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني، ووزير خارجية الإمارات عبدالله بن زايد الذي قال: "إننا نريد جلب المزيد من الأمل إلى منطقتنا".

يتبع..