ترامب: "اتفاقيتا أبراهام" تؤسسان لسلام شامل في المنطقة

رحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوقيع الإمارات والبحرين اتفاقي التطبيع مع إسرائيل.

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وقبل مراسم توقيع معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل، وإعلان السلام بين البحرين وإسرائيل اليوم الثلاثاء، قال ترامب في خطاب ألقاه في البيت الأبيض إن حدث اليوم، تغيير في تاريخ النزاع الطويل بالشرق الأوسط، معربا عن شكره للدول الثلاث.

وتابع: "لقد اتخذنا خطوات كبيرة نحو مستقبل شعوب هذه الدول للعيش في سلام ورفاه... اتفاقيتا أبراهام تفتحان الباب أمام المسلمين في مختلف أنحاء العالم لزيارة المواقع التاريخية في إسرائيل والصلاة في سلام في المسجد الأقصى وزيارة المعالم الإسلامية".

وأضاف: "هاتان الاتفاقيتان تعملان معا كأساس لسلام شامل في المنطقة بأكملها. وهذا شيء لم يفكر أحد أنه ممكن".

وأشار إلى أن إسرائيل لم تشهد على مدار تاريخها كله سوى اتفاقيتين من هذا النوع، مضيفا: "الآن توصلنا إلى الاثنتين خلال شهر واحد. وسيكون هناك المزيد".

المصدر: RT