الخارجية الروسية: مستعدون لتنظيم إنتاج لقاح "سبوتنيك-V" في أمريكا اللاتينية

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، عن استعداد روسيا للتعاون مع دول أمريكا اللاتينية في إنتاج لقاح "سبوتنيك-V" الروسي ضد فيروس كورونا المستجد.

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وفي بيان أصدرته الوزارة عبر موقعها الإلكتروني بمناسبة يوم استقلال دول أمريكا الوسطى (غواتيمالا وهندوراس وكوستاريكا ونيكاراغوا والسلفادور)، قال ريابكوف إن قرار روسيا مساعدة دول المنطقة في محاربة عدوى كورونا أصبح "مثالا جديدا للشراكة الوثيقة في هذه المرحلة العصيبة بالنسبة للجميع".

وأشار إلى أن موسكو مستعدة لـ"عمل مشترك مكثف مع شركائنا في أمريكا اللاتينية، بما في ذلك في تنظيم إنتاج اللقاح الروسي "سبوتنيك-V في أمريكا اللاتينية".

وفي 11 أغسطس الماضي، سجلت روسيا لقاح "سبوتنيك-V" ضد فيروس كورونا، الذي ابتكر في مركز "غامالي" الروسي لبحوث الأوبئة والأحياء الدقيقة، لتصبح الدولة الأولى في العالم التي سجلت لقاحا ضد الفيروس بصورة رسمية.

"الصحة" البيلاروسية: بدء تطعيم المواطنين بلقاح "سبوتنيك-V" الروسي بعد شهر

أعلنت السلطات البيلاروسية عن قرب إطلاق حملة تطعيم مواطنيها باللقاح الروسي، ونقلت قناة "بيلاروس-24" عن دميتري بينيفيتش، القائم بأعمال وزير الصحة البيلاروسية قوله إن حملة التطعيم ستبدأ "بعد شهر من الآن".

المصدر: تاس