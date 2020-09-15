إيران تعرب عن قلقها إزاء أنشطة السعودية النووية "غير الشفافة"

أعرب مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية محسن بهاروند عن قلق بلاده إزاء أنشطة السعودية النووية "غير الشفافة"، وامتناعها عن استقبال مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

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وأشار بهاروند خلال محادثاته اليوم الثلاثاء مع مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي في العاصمة النمساوية فيينا، إلى التعاون الواسع بين إيران والوكالة، مؤكدا ضرورة عدم تأثر الوكالة بالضغوط السياسية التي تمارسها بعض الدول بهدف إيجاد انحراف في التعامل بين الجانبين.

وشدد على حق جميع الدول الأعضاء في الوكالة الذرية باستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، مشيرا إلى أن الأنشطة النوویة "غير الشفافة جدا" للمملكة العربية السعودية وامتناعها عن استقبال مفتشي الوكالة، أمر يبعث على القلق، لذا ينبغي أن تتمكن الوكالة من إنجاز أنشطتها في مجال التحقق من الصدقية في مثل هذه الدول.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أعلنت أمس أنها تجري محادثات مكثفة مع السعودية حول تشديد الرقابة على أنشطتها النووية، في إطار مسعى للقضاء على "ضعف" نظام ضمانات الوكالة.

المصدر: فارس