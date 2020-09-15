البرلمان الأوكراني يستنكر الانتخابات الرئاسية في بيلاروس

أصدر المجلس الأعلى (البرلمان) الأوكراني، اليوم الثلاثاء، بيانا استنكر فيه الانتخابات الرئاسية الأخيرة في بيلاروس المجاورة.

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وجاء في البيان: "يرى المجلس الأعلى (البرلمان) الأوكراني أن الانتخابات الرئاسية في بيلاروس لم تكن حرة ولا نزيهة". وأضاف أن الانتخابات جرت "في ظل الغياب التام للتنافس بين المرشحين ووسائل الإعلام الحرة، وكذلك المراقبين الموثوق بهم عن منظمات دولية مثل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومجلس أوروبا".

وجرى تبني البيان من قبل البرلمان بأصوات 228 نائبا مقابل 226 صوتا مطلوبا.

وجرت في بيلاروس، في 9 أغسطس الماضي، انتخابات رئاسية أعلنت السلطات أن الرئيس الحالي، ألكسندر لوكاشينكو، فاز بها بعد حصوله على 80% من الأصوات. ولم تعترف المعارضة البيلاروسية بنتائج الاقتراع الرسمية، معلنة عن فوز المرشحة عنها، سفيتلانا تيخانوفسكايا، بالانتخابات، ومتهمة السلطات بتزوير العملية الانتخابية. وتشهد بيلاروس منذئذ مظاهرات احتجاجية متواصلة لأنصار المعارضة يطالب المشاركون فيها بإجراء انتخابات جديدة.

وأعلنت روسيا ودول عدة أخرى، بما فيها الصين، اعترافها بنتائج الانتخابات الرئاسية في بيلاروس، بينما أكدت قيادة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عدم اعترافهما بلوكاشينكو رئيسا شرعيا لبلاده.

المصدر: تاس + وكالات