باتروشيف: لا يمكن عقد اتفاقيات دولية جديدة حول الصواريخ النووية دون أخذ الدرع الأمريكية في الحسبان

أعلن سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيقولاي باتروشيف، اليوم الثلاثاء، عن استحالة التوصل إلى أي اتفاقيات دولية جديدة حول الأسلحة النووية دون أخذ الدرع الصاروخية الأمريكية في الحسبان.

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وقال باتروشيف أثناء اجتماع عبر الفيديو مع نظرائه في دول منظمة شنغهاي للتعاون، إن الدرع الصاروخية العالمية التي تعمل الولايات المتحدة على بنائها "خير مثال على سعي الولايات المتحدة إلى الحصول على مزايا استراتيجية على حساب أمن دول أخرى".

وتابع المسؤول: "مع ذلك فإن موقفنا ثابت في أن التوصل إلى اتفاقيات قابلة للحياة حول الصواريخ النووية بدون أخذ قدرات الدرع الصاروخية العالمية الأمريكية في الحسبان".

المصدر: نوفوستي