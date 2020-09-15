بوريل يصف لوكاشينكو بالخطأ بأنه "الرئيس غير الشرعي لأوكرانيا"
Sputnik
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تحدث مفوض الأمن والسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في جلسة للبرلمان الأوروبي، اليوم عن تحفظه تجاه شرعية ألكسندر لوكاشينكو، ووصفه بأنه "الرئيس غير الشرعي لأوكرانيا".
وقال: "نحن نعتبر الانتخابات في بيلاروس مزورة، وبالتالي فإننا نعتبر لوكاشينكو رئيسا غير شرعي لأوكرانيا".
وفقط بعد موجة من الضحك في القاعة، صحح بوريل نفسه، بالقول: "بالطبع، بيلاروس، وهو ما كنت أفكر فيه للتو".
المصدر: تاس