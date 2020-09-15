بوريل يصف لوكاشينكو بالخطأ بأنه "الرئيس غير الشرعي لأوكرانيا"

تحدث مفوض الأمن والسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في جلسة للبرلمان الأوروبي، اليوم عن تحفظه تجاه شرعية ألكسندر لوكاشينكو، ووصفه بأنه "الرئيس غير الشرعي لأوكرانيا".

وقال: "نحن نعتبر الانتخابات في بيلاروس مزورة، وبالتالي فإننا نعتبر لوكاشينكو رئيسا غير شرعي لأوكرانيا".

وفقط بعد موجة من الضحك في القاعة، صحح بوريل نفسه، بالقول: "بالطبع، بيلاروس، وهو ما كنت أفكر فيه للتو".

المصدر: تاس