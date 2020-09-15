تيخانوفسكايا: تخلي لوكاشينكو عن السلطة في بيلاروس مسألة وقت!

رأت المرشحة الرئاسية السابقة في بيلاروس سفيتلانا تيخانوفسكايا، أن تخلي الرئيس ألكسندر لوكاشينكو عن السلطة ليس سوى مسألة وقت.

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وأكدت تيخانوفسكايا في مقال نشر يوم الاثنين في النسخة الإلكترونية لصحيفة "واشنطن بوست"، أنها تواصل عدم الاعتراف بنتائج التصويت الرسمية التي أعلنتها لجنة الانتخابات المركزية في بيلاروس في الانتخابات الرئاسية في الجمهورية في 9 أغسطس.

وافترضت المرشحة السابقة أنها "كمرشح من حركة المعارضة، حصلت على أغلبية الأصوات في الانتخابات الرئاسية في 9 أغسطس"، مشيرة في هذا الصدد إلى نية المعارضة مواصلة تنظيم أعمال الاحتجاج في بيلاروس.

وقالت: "نحن نصر على الاحتجاج السلمي ونرفض استخدام العنف"، مضيفة قولها: "يتساءل الكثيرون عما إذا كان هذا سيكون كافيا" لتجيب قائلة: "أعتقد أن الإجابة هي نعم. نحن كبلاد تجاوزنا نقطة اللاعودة. ليس لدى لوكاشينكو مستقبل كزعيم لهذا البلد، وخروجه من السلطة مسألة وقت فقط".

وكشفت تيخانوفسكايا أن المعارضة تعتزم الاستمرار في تنظيم "مظاهرات حاشدة" و"مقاطعة أجهزة الدولة" و"الضغط على مؤسسات الدولة".

وذكرت تيخانوفسكايا أن المعارضة في بيلاروس تعتزم السعي للحصول على "دعم من المجتمع الدولي.. نطلب من الحكومات الأخرى التوقف عن التعاون مع النظام وفرض عقوبات على الأفراد الذين زوروا نتائج الانتخابات وارتكبوا جرائم ضد زملائهم المواطنين. ونحذر من أن جميع الاتفاقات المبرمة من قبل دول أخرى مع النظام غير القانوني الحالي لبيلاروس، على مسؤوليتها الخاصة، ونحن لا يمكننا أن نضمن أن الحكومة المستقبلية المنتخبة بطريقة قانونية وحرة، ستلتزم بمثل هذه الاتفاقات... على عكس دعاية الدولة، فإن الوقت في صالحنا ... ليس هناك شك في أننا سننتصر".

المصدر: تاس