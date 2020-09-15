كيم جونغ أون يشيد بـ "صانعي المعجزات" في بلاده

وصف زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، جنود بلاده بـ "صانعي المعجزات" بعد نجاحهم في إعادة إعمار مناطق منكوبة بالأعاصير في جنوب غرب البلاد في وقت قياسي حسب وكالة "يونهاب" في سيئول.

وقال خلال زيارته إلى المنطقة المنكوبة لتفقد مدى تقدم مشاريع الإصلاح وإعادة الإعمار، إن هؤلاء الجنود "حققوا نجاحا جديرا بالفخر (...) ضمن حملات التعافي من الكارثة"، مشيدا بروحهم الوطنية العالية.

وسبق للزعيم الكوري الشمالي أن زار قبل أيام منطقة منكوبة أخرى تقع في الإقليم ذاته حيث يجري بناء قرى وإصلاح ما أفسدته العواصف في قرى أخرى في ظروف صعبة اقتصاديا بسبب القيود والعقوبات المفروضة على البلاد من طرف الولايات المتحدة الأمريكية متسببة في ندرة مواد أساسية، من بينها مواد وتجهيزات البناء.

وتعرضت كوريا الشمالية إلى 3 أعاصير متتالية خلال الأسابيع الأخيرة، متسببة في خسائر كبيرة طالت الهياكل والأراضي الفلاحية، مما قد يؤدي إلى تعميق حدة نقص المواد الغذائية الذي تشهده البلاد.

المصدر: وكالة يونهاب