خبير عسكري: جورجيا ستكون قادرة على "استنزاف" الطيران الحربي الروسي

أفاد الخبير العسكري ديفيد إكس، بأن جورجيا أبرمت اتفاقية مع شركة رافائيل الإسرائيلية لتحديث أنظمة دفاعها الجوي وإعادة تدريب طواقمها.

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ورأى الخبير العسكري في مجلة "فوربس" أنه منذ أن ألحقت القوات الروسية الهزيمة بالجيش الجورجي خلال النزاع في أوسيتيا الجنوبية قبل 12 عاما، تبقت لدى قوات الدفاع الجوي الجورجية أنظمة دفاع جوي موروثة من الاتحاد السوفيتي، مشيرا إلى أن تبليسي تعمل بالتدريج على استبدالها بتكنولوجيا إسرائيلية أكثر حداثة.

وذكر الخبير العسكري أنه في حال نشوب نزاع بين موسكو وتبليسي، فستكون القوات الروسية في استعداد أفضل للقيام بعمليات عسكرية جوية في مواجهة أنظمة الدفاع الجوي، إلا أنه زعم أن أنظمة الدفاع الجوي الجورجية ستكون قادرة أيضا على "استنزاف" الطيران الروسي.

وكانت جورجيا قد أطلقت ليلة 8 أغسطس 2008 نيران المدفعية الصاروخية من منصات "غراد" المتعددة مستهدفة أوسيتيا الجنوبية، وهاجمت القوات المسلحة الجورجية المنطقة ودمرت قسما من عاصمتها تسخينفال.

وإثر ذلك، أرسلت روسيا التي تحمي سكان أوسيتيا الجنوبية، والكثير منهم يحمل الجنسية الروسية، قواتها إلى هناك. وبعد خمسة أيام من القتال، طردت الجيش الجورجي.

المصدر: نوفوستي