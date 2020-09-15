السفارة الروسية ترد على زعم البنتاغون بشأن التهديد الروسي

قال المكتب الصحفي للسفارة الروسية في واشنطن، إن الجيش الأمريكي يعمل على "تهويل ونفخ حجم التهديد الروسي"، بدلا من إجراء حوار مثمر مع موسكو.

وأضافت السفارة، في مجال تعليقها على تصريح صحفي لرئيس قيادة الضربة الشاملة في القوات الجوية الأمريكية الجنرال تيموثي راي، أن هذا الجنرال الأمريكي يساوي التهديد المفترض من جانب روسيا والصين مع تهديد الإرهاب.

وتابعت السفارة القول: "يربط الجنرال راي، هذا التهديد المزعوم، بتحديث روسيا المستمر لترسانتها النووية. لكن هذه التصريحات جاءت على خلفية جهود واشنطن باهظة التكلفة وطويلة المدى لتحسين أسلحتها النووية".

ونوهت السفارة، بأن الجانب الأمريكي خفض "حدود" استخدام السلاح النووي في عام 2019، حيث تم نصب رؤوس قتالية منخفضة القوة من نوع W76-2 على صواريخ ترايدنت 2 الباليستية.

ودعت السفارة، السلطات الأمريكية إلى "عدم تضخيم المشاعر المعادية لروسيا في المجتمع الأمريكي" و "التركيز على التعاون المثمر من أجل تعزيز الاستقرار والأمن العالميين".

المصدر: تاس