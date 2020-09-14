سيئول.. اتهام نائبة عن الحزب الحاكم بالاحتيال واختلاس أموال ضحايا الاسترقاق الجنسي

وجهت النيابة العامة في كوريا الجنوبية، للنائبة عن الحزب الحاكم يون مي-هيانغ اتهامات بالاحتيال واختلاس أموال مخصصة لضحايا الاسترقاق الجنسي المسنات.

واتهمت النائبة يون عن الحزب الديمقراطي بقبول أكثر من 360 مليون وون (304 آلاف دولار) من أموال الدعم الحكومي للنساء اللاتي أجبرن على العمل في ما يعرف بـ"بيوت المتعة" على الخطوط الأمامية للقوات اليابانية خلال الحرب العالمية الثانية.

ووجهت النيابة ليون 8 تهم تشمل الاحتيال والاختلاس، وإنفاق 100 مليون وون من التبرعات والأموال العامة للاستخدام الشخصي.

وفازت يون بمقعد برلماني في الانتخابات العامة التي أجريت في 15 أبريل الماضي، بعد رئاستها مجموعة مدنية متخصصة في دعم "نساء المتعة"، لمدة 3 عقود.

وعبرت يون عن أسفها لقرار الاتهام، ونفت جميع التهم قائلة، إن "الأموال التي تم جمعها لم تستخدم بشكل شخصي".

وأضافت: "إعلان اليوم لا يمكن أن يهدم 30 عاما من تاريخ الحركة لحل مشكلة "نساء المتعة"، وسوف أثبت براءتي في المحاكمة".

المصدر: "يونهاب"