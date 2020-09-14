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فرنسا.. استمرار ارتفاع حصيلة مرضى كورونا في المستشفيات

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فرنسا.. استمرار ارتفاع حصيلة مرضى كورونا في المستشفيات
Reuters GONZALO FUENTES
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استمر ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا الذين أخضعوا للعلاج في المستشفيات في فرنسا لليوم الـ16 على التوالي، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 7 أسابيع.

وأعلنت وزارة الصحة الفرنسية عن تسجيل 6158 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الاثنين، ما يشكل انخفاضا بالمقارنة مع الحصيلتين المسجلتين يومي السبت والأحد، لكن مثل هذا الانخفاض أيام الاثنين يسجل دائما، نظرا لعدد أقل من الاحتبارات التي تجرى في يوم الأحد من كل أسبوع.

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وتم نقل 251 مصابا إلى المستشفيات يوم الاثنين، ما يعتبر أكبر حصيلة يومية منذ 14 أبريل، كما ازداد عدد المصابين في غرف العناية المركزة إلى 712 شخصا، ليتجاوز عتبة الـ700 مصاب لأول مرة منذ 22 يونيو.

وسجلت 34 حالة وفاة، ليصل إجمالي ضحايا الفيروس إلى 30950، فيما بلغ إجمالي المصابين 387 ألفا و252.

وعلى خلفية ارتفاع عدد المصابين، أعلنت بعض المدن الفرنسية بينها مارسيليا وبوردو وليل، عن تعزيز الإجراءات الوقائية التي تشمل ارتداء الكمامة بشكل إلزامي وقيودا على التجمعات.

المصدر: رويترز

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