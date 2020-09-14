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الناشطة المعارضة البيلاروسية: شعبنا لن يسدد القرض الروسي وعلى لوكاشينكو سداده

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الناشطة المعارضة البيلاروسية: شعبنا لن يسدد القرض الروسي وعلى لوكاشينكو سداده
Reuters Vasily Fedosenko
المشرحة السابقة لرئاسة بيلاروس عن المعارضة، سفيتلانا تيخانوفسكايا
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أعلنت المرشحة السابقة لرئاسة بيلاروس عن المعارضة سفيتلانا تيخانوفسكايا، أن الشعب البيلاروسي لن يسدد القرض الممنوح من روسيا لبلادها، وعلى الرئيس ألكسندر لوكاشينكو سداده.

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وكتبت في "تلغرام" تعليقا على إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منح روسيا قرضا بقيمة 1,5 مليار دولار لبيلاروس: "آمل أن يدرك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن لوكاشينكو الذي سيتعين عليه تسديد هذا القرض، لا شعبنا".

المصدر: صحيفة "كومسومولسكايا برافدا"

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