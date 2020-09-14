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إيران.. إصابة النائب الثاني لرئيس البرلمان بكورونا

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إيران.. إصابة النائب الثاني لرئيس البرلمان بكورونا
Reuters
مجلس الشورى الإيراني (البرلمان) - أرشيف
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أعلنت مصادر إيرانية مطلعة اليوم الاثنين، إصابة علي نيكزاد النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى الإيراني بفيروس كورونا المستجد.

وأشارت المصادر، إلى أن "التحاليل التي أجراها نيكزاد جاءت إيجابية، وأنه أعلن عن خضوعه للحجر الصحي".

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية عن تسجيل 2619 إصابة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع الإجمالي إلى 404648، وتسجيل 156 وفاة جديدة بالفيروس، ليرتفع الإجمالي إلى 23313 حالة.

وأشارت إلى ارتفاع عدد المتعافين إلى 348013، وأنها أجرت أكثر من 3.5 مليون فحص كورونا.

المصدر: RT

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