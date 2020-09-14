مقاتلات نرويجية ترافق قاذفتين استراتيجيتين روسيتين

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن مقاتلات نرويجية رافقت قاذفتي "تو- 160" روسيتين استراتيجيتين فوق بحري بارنتس والنرويج، والمحيط الأطلسي.

وقالت وزارة الدفاع الروسية: "في مراحل معينة من التحليق، رافقت القاذفتين الروسيتين مقاتلات ميغ - 31 روسية، ومقاتلات إف - 16 تابعة لسلاح الجو النرويجي".

وذكرت الوزارة، أن تحليق القاذفتين الروسيتين، استمر قرابة عشر ساعات وأن "جميع تحليقات الطائرات الحربية الروسية، تتم وفق القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي".

وفي 12 سبتمبر، أفادت الأنباء بأن طائرتين من طراز Tu-142 حلقتا فوق المياه المحايدة لبحر بارنتس والنرويج وبحر الشمال.

المصدر:RT