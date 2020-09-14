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مقتل 10 أطفال بحريق في سكن مدرسي بتنزانيا

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مقتل 10 أطفال بحريق في سكن مدرسي بتنزانيا
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أعلنت السلطات التنزانية مقتل 10 تلاميذ وإصابة 7 آخرين بحريق اندلع عند منتصف الليل في سكن مدرسة داخلية خاصة شمال البلاد.

وقال ماركو كاغوتي مفوض شرطة منطقة كاغيرا، إن الحريق شب في السكن التابع لمدرسة "بيامونغو" الإسلامية الابتدائية للغة الإنجليزية الذي كان يعيش فيه 74 تلميذا.

وأكدت السلطات أن عدد الضحايا مرجح للارتفاع لأن بعض الأطفال المصابين بحالة حرجة.

وتتراوح أعمار الضحايا بين 6 و12 سنة فيما باشرت السلطات التحقيق في الحادث الذي لم يعرف سببه بعد.

مقتل 10 أطفال بحريق في سكن مدرسي بتنزانيا
www.thecitizen.co.tz

المصدر: وكالات

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