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فوز حزب الخضر في أكبر الولايات الألمانية

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فوز حزب الخضر في أكبر الولايات الألمانية
Reuters Thilo Schmuelgen
الانتخابات في ولاية شمال الراين وفستفاليا الألمانية
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أبرزت نتائج الانتخابات المحلية في ألمانيا فوزا كبيرا لحزب الخضر في ولاية شمال الراين وفستفاليا، أكبر الولايات الألمانية من حيث تعداد السكان.

وسجل الحزب ارتفاعا في عدد الأصوات بالنسبة للانتخابات السابقة بنسبة %6,4 ليحصل على 19%.

وما زال حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي وهو حزب المستشارة أنغيلا ميركل في الصدارة مع تراجع طفيف بحدود 1.8% ليحصل على 35.8%، بعد أن جمع 37,6% في الانتخابات المحلية الماضية.

المصدر: RT

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