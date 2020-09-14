ألمانيا.. الشرطة تبحث عن عسكري يشتبه بتخطيطه لهجوم إرهابي

قامت الشرطة الألمانية، اليوم الاثنين، بتفتيش شقة ومكان عمل عسكري يشتبه بتخطيطه لتنفيذ هجوم إرهابي، وفق ما أوردت مجلة "شبيغل".

إقرأ المزيد

وأوضحت المجلة أن الحديث يدور عن رجل (40) عاما وهو من سكان بلدة نويبراندنبورغ (في ولاية مكلنبورغ فوربومرن)، وعلى صلة مع الدوائر اليمينية المتطرفة.

وذكرت المجلة أن الاستخبارات العسكرية الألمانية تجري أكثر من 700 تحقيق في قضايا متصلة بالتطرف اليميني.

وفي وقت سابق شهدت ألمانيا فضيحة صاخبة بعد الكشف عن الناشط اليميني المتطرف، فرانكو. أ، في صفوف القوات المسلحة، وأظهر التحقيق أنه كان يخطط لهجوم إرهابي على أراضي البلاد وربما كان لديه أعوان، بما في ذلك داخل الجيش.

إقرأ المزيد

المصدر: تاس