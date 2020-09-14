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لافروف يلغي زيارة كانت مقررة غدا إلى برلين

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لافروف يلغي زيارة كانت مقررة غدا إلى برلين
Sputnik Sergei Guneev
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أعلنت موسكو أن وزير الخارجية سيرغي لافروف ألغى زيارة كانت مقررة غدا إلى برلين إثر إدخال الأخيرة تعديلات طارئة في جدولها وتقصير مدة اجتماعه بنظيره الألماني هايكو ماس.

وأوضحت الخارجية الروسية في بيان لها أن توقيت زيارة لافروف لبرلين وحيثيات مشاركته مع ماس في الحفل الختامي لـ"سنة الشراكات العلمية والتعليمية" الروسية الألمانية، تم الاتفاق عليها قبل عام وتم تأكيدها خلال المفاوضات في موسكو في 11 أغسطس.

وحسب البيان، فإنه في 3 سبتمبر أخطر الجانب الألماني بتغييرات طرأت على جدول ماس، ما يعني إلغاء مشاركته في الحفل، بينما الوقت المخصص للمفاوضات الثنائية تم اختصاره إلى ساعة ونصف الساعة فقط.

بالتالي، تابع البيان، "لم يعد الغرض الأولي والرئيسي لزيارة لافروف إلى برلين ذا صلة، فيما أصبحت الصيغة المقترحة للمفاوضات الثنائية مقلصة بشكل حاد".

المصدر: الخارجية الروسية

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