ظريف: صهر ترامب ابتز عملاءه الإقليميين لتحسين صورته بحملته الانتخابية

علق وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، على اتفاق السلام بين الإمارات والبحرين، مع إسرائيل، معتبرا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان بحاجة لهذه الصورة لحملته الانتخابية.

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وقال ظريف في تغريدة عبر "تويتر" أرفقها بتقارير إخبارية حول توقيع اتفاقات السلام، إن "كان دونالد ترامب في حاجة ماسة إلى صورة لحملته. ابتز صهره عملاءه الإقليميين لإعطائه واحدة".

وأضاف ظريف أن المشكلة الوحيدة هي أن "اتفاقيات السلام التي يتم توقيعها ليست بين الأعداء ولكن الحلفاء القدامى".

وختم قائلا: "يا له من انقلاب دبلوماسي! ترقبوا المزيد ..".

.@realDonaldTrump desperately needed a campaign photo. His son-in-law blackmailed their regional clients into giving him one.



The only problem: 'Peace agreements' being signed are NOT between foes but longstanding allies.



What a diplomatic coup!



Stay tuned for more... pic.twitter.com/xuoMECm2Um — Javad Zarif (@JZarif) September 14, 2020

ومن المقرر أن يتم التوقيع غدا الثلاثاء، في واشنطن، على معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل والتوقيع على إعلان تأييد السلام بين البحرين وإسرائيل، بحضور الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض.

المصدر: RT