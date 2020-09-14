 
مباشر

ظريف: صهر ترامب ابتز عملاءه الإقليميين لتحسين صورته بحملته الانتخابية

أخبار العالم

ظريف: صهر ترامب ابتز عملاءه الإقليميين لتحسين صورته بحملته الانتخابية
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/oqgw

علق وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، على اتفاق السلام بين الإمارات والبحرين، مع إسرائيل، معتبرا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان بحاجة لهذه الصورة لحملته الانتخابية.

إقرأ المزيد
وزير خارجية البحرين يصل إلى واشنطن
وزير خارجية البحرين يصل إلى واشنطن

وقال ظريف في تغريدة عبر "تويتر" أرفقها بتقارير إخبارية حول توقيع اتفاقات السلام، إن "كان دونالد ترامب في حاجة ماسة إلى صورة لحملته. ابتز صهره عملاءه الإقليميين لإعطائه واحدة".

وأضاف ظريف أن المشكلة الوحيدة هي أن "اتفاقيات السلام التي يتم توقيعها ليست بين الأعداء ولكن الحلفاء القدامى".

وختم قائلا: "يا له من انقلاب دبلوماسي! ترقبوا المزيد ..".

ومن المقرر أن يتم التوقيع غدا الثلاثاء، في واشنطن، على معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل والتوقيع على إعلان تأييد السلام بين البحرين وإسرائيل، بحضور الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا