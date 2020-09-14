منوتشين: سنواصل العمل على صفقة مساعدات كورونا الفيدرالية

قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين اليوم الاثنين، إنه سيواصل العمل على صفقة مساعدات فيروس كورونا الفيدرالية مع الكونغرس الأمريكي.

ولفت منوتشين إلى أنه لا يزال هناك اتفاق مع الكونغرس بشأن المزيد من المساعدات الفيدرالية لوباء كوفيد-19 وأنه يتطلع إلى اقتراح من الحزبين، الجمهوري والديمقراطي، من المتوقع أن يقدمه المشرعون في وقت لاحق اليوم الاثنين.

وقال في مقابلة مع شبكة CNBC الأمريكية، في إشارة إلى رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي: "سأستمر في العمل على هذا. لقد أخبرت المتحدثة أنني متاح في أي وقت للتفاوض، لا توجد شروط".

وكان تقرير رسمي أمريكي توقع أن يتجاوز دين الولايات المتحدة، حجم اقتصادها العام المقبل، "وذلك للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية"، بسبب زيادة الإنفاق الفيدرالي لمواجهة تداعيات وباء كوفيد-19.

ووفق بيانات "مكتب الميزانية في الكونغرس" التي نشرت مطلع سبتمبر، فإن الدين اليفدرالي سيكون في مستوى أو يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي (GDP)، وذلك في السنة المالية لعام 2021، والتي ستبدأ في الأول من أكتوبر المقبل.

المصدر: رويترز