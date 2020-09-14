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بوتين: بيلاروس أقرب حلفائنا وعلى شعبها ترتيب بيته بنفسه دون نصائح من الخارج

زعيمة المعارضة البيلاروسية تخاطب بوتين تزامنا مع محادثاته مع لوكاشينكو

أخبار العالم

زعيمة المعارضة البيلاروسية تخاطب بوتين تزامنا مع محادثاته مع لوكاشينكو
Reuters VASILY FEDOSENKO
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وجهت زعيمة المعارضة البيلاروسية سفيتلانا تيخانوفسكايا اليوم الاثنين، رسالة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الوقت الذي يعقد فيه اجتماعا مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.

وقالت تيخانوفسكايا، مرشحة المعارضة في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، في رسالتها إن أي قرارات سيتم اتخاذها خلال زيارة لوكاشينكو هذه إلى روسيا "ستكون باطلة قانونيا"، وأن جميع الاتفاقات التي سيوقعها لوكاشينكو "ستراجعها الحكومة الجديدة"، مشيرة إلى أن مواطني بيلاروس "سحبوا الثقة من لوكاشينكو ورفضوا دعمه في الانتخابات".

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وعبرت تيخانوفسكايا لبوتين عن أسفها الشديد لأنه "قرر إجراء حوار مع الديكتاتور، وليس مع الشعب البيلاروسي".

ويستقبل بوتين نظيره البيلاروسي اليوم في سوتشي في أول زيارة خارجية له بعد انتخابات 9 أغسطس التي حصل فيها على نحو 80% من الأصوات مقابل 10% لتيخانوفسكايا، حسبما أعلنت لجنة الانتخابات المركزية.

ورفضت المعارضة الاعتراف بنتائج الاقتراع ووصفتها بالمزورة، وخرجت حشود من المتظاهرين إلى الشوارع مطالبة بتنحي لوكاشينكو وإجراء انتخابات جديدة "حرة ونزيهة".

وتحظى المعارضة البيلاروسية بدعم مباشر من الجارتين  بولندا وليتوانيا، إذ منحت وارسو المعارضة بقيادة  تيخانوفسكايا مقرا خاصا لعملياتها، فيما طالب برلمان ليتوانيا بالاعتراف بها رئيسة للبلاد.

المصدر: وكالات

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