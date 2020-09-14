مصافحة غريبة بين رياضي أمريكي وترامب تثير موجة من الغضب (بالفيديو)

أثار الرياضي الأمريكي كولبي كوفينغتون مقاتل الفنون القتالية المختلطة (UFC)، الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدما ظهر في مقطع فيديو وكأنه يقبل يد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

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وظهر في الفيديو كولبي إلى جانب ترامب الذي قال: "سأشاهد كولبي في مباراة الليلة.. إنه بطل رائع ستكون ليلة رائعة وقتال رائع.. أتمنى له حظا وفيرا إنه قوي!"، وبعدما أنهى ترامب كلامه تصافح الرجلان وأقدم كوفينغتون على رفع يد ترامب نحو وجهه وكأنه سيقبلها.

The #POTUS@realDonaldTrump will be tuned into @ESPN to watch me at #UFCVegas11 this Saturday night how about you snowflakes? pic.twitter.com/QB2z68McFa — Colby Covington (@ColbyCovMMA) September 14, 2020

وأثارت حركة كولبي موجة من الغضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتساءل البعض لماذا فعل البطل الرياضي ذلك؟ فيما قال آخرون إنه يبدو أنه كان ينوي تقبيل يد ترامب لكنه شعر باللحظة الأخيرة أن الأمر غير لائق.

Bro what were u tryna do😂😂😂 pic.twitter.com/Ue2F7yJkwF — Goon the 4th (@GoonGelato) September 14, 2020

تجدر الإشارة إلى أن كولبي كوفينغتون (31 عاما) حقق 15 انتصارا خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن مقابل هزيمتين، ويحتل المركز الثاني في تصنيف مقاتلي الوزن المتوسط ضمن منظمة (UFC) للفنون القتالية المختلطة.

المصدر: RT