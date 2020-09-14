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كوريا الجنوبية تباشر بإنشاء سجن عسكري جديد

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كوريا الجنوبية تباشر بإنشاء سجن عسكري جديد
Reuters
الجيش الكوري الجنوبي.
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قالت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية إنها باشرت أشغال بناء سجن عسكري جديد بمواصفات حديثة يتكون من ثلاثة مبان في منطقة إيتشون الواقعة على بعد 80 كلم جنوب شرق العاصمة سيئول.

 

ويأتي هذا المشروع، الذي يدخل في إطار مجموعة مشاريع مرتبطة ببعضها في الموقع ذاته، وقيمتها 19.8 مليار وون (16.6 مليون دولار)، لإحلاله محل منشآت عفا عنها الزمن بعد عقود من الخدمة.

 

كوريا الجنوبية تباشر بإنشاء سجن عسكري جديدوكالة: يونهاب.

وتقول وزارة الدفاع الكورية الجنوبية إن السجن العسكري الجديد، أو "المؤسسة الإصلاحية العسكرية" حسب الاصطلاح المحلي، وهو السجن العسكري الوحيد في البلاد، سيكون جاهزا بحلول شهر أبريل من العام 2022.

وحسب وزارة الدفاع، يفترض أن يرتقي السجن الجديد، بثقافة السجون في كوريا الجنوبية، ويشرك السجناء في "تنمية المجتمع بشكل أفضل".

المصدر: وكالة يونهاب للأنباء

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