إعلان النتائج النهائية لانتخابات الجبل الأسود

نشرت لجنة الانتخابات في جمهورية الجبل الأسود، النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية التي جرت في 30 أغسطس الماضي.

ووفقا للنتائج النهائية، نال الحزب الديمقراطي الاشتراكي الحاكم 30 مقعدا، وتحالف "من أجل مستقبل الجبل الأسود" المعارض – 27 مقعدا.

وحصل تحالف "السلام لأمتنا" المتكون حول حزب "الديمقراطيين" المعارض، على 10 مقاعد في البرلمان المؤلف من 81 مقعدا. وجاء رابعا تحالف "الأسود والأبيض" للحركة المعارضة URA وحصل على 4 مقاعد.

ونال حزب "الاشتراكيون الديمقراطيون"، المتحالف مع الحزب الحاكم، 3 مقاعد. أما الحزب الاجتماعي الديمقراطي، فحصل على مقعدين برلمانيين.

وذهبت المقاعد الخمسة المتبقية إلى أحزاب البوشنياك (السلافية المسلمة) والأقليات القومية الألبانية. ولأول مرة منذ أكثر من 30 عاما، حصلت المعارضة على أصوات أكثر من حزب الحزب الديمقراطي الاشتراكي الحاكم، الموالي للرئيس ميلو ديوكانوفيتش.

المصدر: تاس